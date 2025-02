Transferts : L’OM annonce «un grand joueur» !

La rédaction

Luiz Felipe ne jouera pas ses premières minutes avec l'OM ce samedi face à Auxerre. Annoncé rétabli, le club ne prendra finalement aucun risque avec son défenseur. En conférence de presse ce vendredi, Amir Murillo a évoqué le cas de Luiz Felipe et s'est montré très élogieux envers son coéquipier.

Alors que La Provence annonçait que Luiz Felipe avait passé des tests médicaux rassurants, L’Équipe révélait finalement que l'OM ne voulait pas prendre de risque avec son défenseur. Annoncé sur le retour face à Auxerre, Luiz Felipe pourrait bien faire ses débuts avec l'OM face à Nantes, le week-end prochain.

« Un grand joueur »

Amir Murillo était présent en conférence de presse ce vendredi avant le match face à Auxerre. Le défenseur panaméen a évoqué le cas de Luiz Felipe et a été très élogieux envers la nouvelle recrue de l'OM : « En plus d'être un grand joueur, Luiz Felipe est une excellente personne. Malgré notre concurrence, on partage beaucoup de bons moments hors du terrain. »

Luiz Felipe à l'OM

Arrivé libre à l'OM en provenance d'Al-Ittihad, Luiz Felipe a fait une escale d'un an et demi en Arabie saoudite avant de retrouver l'Europe. Cependant, le nouveau défenseur de l'OM est arrivé en traînant une blessure à la cuisse et n'a donc toujours pas pu jouer avec sa nouvelle tunique.