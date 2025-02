PSG - Qatar : Il annonce le départ en direct !

La rédaction

Le PSG pourrait bien quitter le Parc des Princes, un lieu mythique qu’il occupe depuis 1974. Selon Daniel Riolo, le club parisien cherche à devenir propriétaire de son propre stade, mais le Parc ne permet pas cette ambition. Le projet de Ris-Orangis semble aujourd’hui le plus avancé, avec une ambition claire de voir le nouveau stade prêt d’ici 2030.

« Le projet du PSG, c’est de s’en aller »

Daniel Riolo s'est notamment exprimé dans l'After Foot sur le départ du PSG du Parc des Princes. Pour le chroniqueur RMC, le PSG n'a pas d'autre choix que de changer de stade : « Il y a eu des dossiers proposés. On le sait, plusieurs villes sont candidates pour accueillir le PSG, car le projet du PSG, c’est de s’en aller du Parc des Princes, s’ils ne réussissent pas à acheter le Parc des Princes, si on ne leur vend pas. »

Ris-Orangis tient la corde

Si le PSG cherche encore un endroit où construire son nouveau stade, Daniel Riolo explique aussi qu'un dossier tiendrait la corde : « Aujourd’hui, les autres dossiers ont du retard simplement parce que les Qataris sont pressés, et le seul dossier qui répond à leur ambition, que ça se fasse vite, d’ici 2030, c’est celui de Ris-Orangis. Ils ont de l’avance parce qu’il y a quelques années, il y avait déjà un projet de stade de rugby là-bas. »