Mercato - OM : Ce que dit le « oui » de Villas-Boas

Publié le 27 mai 2020 à 21h00 par La rédaction

La poursuite d’André Villas-Boas sur le banc de touche de l’OM implique certaines conséquences claires. Analyse.

L’Olympique de Marseille a officialisé ces dernières heures la poursuite d’André Villas-Boas sur le banc de touche pour la saison prochaine, sans pour autant qu’il prolonge son contrat. Cette décision du technicien portugais a de quoi surprendre, alors que l’OM ne paraît pas en mesure de mettre sur place un projet sportif conséquent du fait de ses sérieuses difficultés financières. Pourquoi Villas-Boas a-t-il finalement décidé de continuer ? Plusieurs raisons paraissent l’expliquer.

Villas Boas prend le pouvoir

D’une part, il est possible que le coach n’ait pas vu se profiler à l’horizon une offre satisfaisante d’un bon club européen pour lui et son staff. Certaines informations annoncent également que le Portugais a été convaincu par les réactions de son vestiaire, qui lui a demandé de rester. Mais la principale raison pourrait bien être ailleurs. L’Equipe a annoncé ainsi que Villas-Boas, qui entretient une relation de défiance à l’égard du président Jacques-Henri Eyraud, aurait discuté de sa situation directement avec Frank McCourt, le propriétaire américain de l’OM. Le signal est clair : entre Villas-Boas et Eyraud, McCourt a tranché en faveur du premier. Une tendance est donc en train de se dégager, celle d’un renversement du pouvoir au sein du club phocéen en faveur de l’entraîneur, Eyraud étant appelé à prendre du recul. Concrètement, cela signifie que Villas- Boas va probablement avoir la main sur la politique sportive dans son ensemble, sur le choix du futur directeur sportif ainsi que sur le recrutement. Dans ces conditions, un départ à relativement moyen terme du président Eyraud ne serait pas surprenant.