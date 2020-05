Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer pour Pellegrini !

Publié le 28 mai 2020 à 7h15 par A.M.

Très intéressé par Lorenzo Pellegrini, Leonardo pourrait bien profiter du fait que l'AS Roma a besoin de vendre afin de récupérer l'Italien dont le contrat court jusqu'en juin 2022.

Bien décider à renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Leonardo multiplie les pistes ces dernières semaines, mais un nom revient avec insistance, celui de Lorenzo Pellegrini. Sky Sport révélait l'intérêt du PSG pour le milieu de terrain italien qui est même devenu la priorité de Leonardo à ce poste comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dernièrement. Et pour cause, Lorenzo Pellegrini possède une clause libératoire dans son contrat estimée à 30M€, et surtout, payable en deux ans.

L'AS Roma pourrait sacrifier Pellegrini