Mercato - PSG : Leonardo recevrait une bonne nouvelle pour l’après-Kurzawa

Publié le 28 mai 2020 à 1h45 par Th.B.

Toujours en quête d’un latéral gauche pour combler le vide que Layvin Kurzawa laissera cet été au PSG, Leonardo penserait à Alex Sandro. L’intérêt du club parisien pourrait d’ailleurs pousser la Juventus à le vendre.

Cet été, Leonardo va devoir recruter des latéraux. En effet, les contrats de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa vont arriver à expiration le 30 juin. Ainsi, le directeur sportif, souhaitant doubler chaque poste, va être contraint d’investir sur le marché pour pallier ce problème. Côté droit, des pistes comme Hamari Traoré ou même Ridle Baku ont été activées. En ce qui concerne le poste de latéral gauche, Alex Telles est une option et il n’y a pas encore d’accord entre le PSG et le FC Porto comme le10sport.com vous l’a assuré ce mercredi, contrairement à ce qu’ A Bola a révélé ces dernières heures. En outre, la piste Alex Sandro plairait à Leonardo.

Alex Sandro vendu cet été ?