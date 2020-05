Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Aucun accord pour Alex Telles !

Publié le 27 mai 2020 à 10h15 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2020 à 10h17

Ce mercredi, la presse portugaise annonce l’existence d’un accord entre le PSG et le FC Porto pour Alex Telles. Selon le10sport.com, c’est inexact.

A la Une d’A Bola, quotidien portugais de référence, on apprend que le PSG et le FC Porto ont trouvé un accord pour le transfert d’Alex Telles. Les deux clubs se seraient entendus autour d’une indemnité de 25 millions d’euros pour permettre au latéral gauche brésilien de rejoindre Paris. S’il est exact que des discussions très avancées sont en cours, comme le10sport.com vous l’a révélé le 20 mai dernier, nous sommes en mesure de contredire les éléments livrés par A Bola .

Les négociations se poursuivent