Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gros coup de tonnerre pour l’avenir d’Osimhen ?

Publié le 27 mai 2020 à 9h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une très belle saison au LOSC, Victor Osimhen a la cote sur le marché des transferts. Et le Napoli serait d’ailleurs idéalement positionné pour boucler le recrutement du buteur nigérian cet été…

Victor Osimhen et le LOSC, c’est déjà la fin ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mardi, l’attaquant nigérian ne dira pas non à un départ durant le mercato estival si une opportunité concrète se présente, lui qui dispose d’une très jolie cote en Premier League (Manchester United, Chelsea et Liverpool le suivent de près). Mais finalement, à en croire les dernières révélations de la presse italienne, Osimhen serait tout proche d’acter son départ du LOSC pour débarquer... en Serie A.

Naples aurait un accord avec Osimhen