Mercato - PSG : Le dossier Neymar prend un grand tournant !

Publié le 27 mai 2020 à 8h45 par Th.B.

Toujours pisté par le FC Barcelone comme la presse espagnole l’affirme ces derniers jours, Neymar ne devrait cependant pas quitter le PSG pour retrouver le club blaugrana, en manque de ressources financières pour mener à bien cette opération.

Après des semaines de calme, Quique Setién a rouvert le feuilleton Neymar en évoquant son envie d’entraîner la star auriverde. Dans la foulée de cette déclaration, SPORT révélait que l’attaquant du PSG avait toujours le Barça dans un coin de sa tête bien qu’il soit contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022. Ok Diario allait plus loin ces dernières heures en faisant état d'une volonté du Brésilien de revenir en Catalogne, ne trouvant plus d’intérêt à évoluer en Ligue 1. Néanmoins, son retour au FC Barcelone est très compliqué voire impossible au vu de la réalité économique actuelle.

Pour Neymar, le Barça ne se ferait pas d’illusions