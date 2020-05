Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel entraîneur faut-il nommer pour remplacer Thomas Tuchel ?

Publié le 27 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Malgré un contrat jusqu’en 2021, Thomas Tuchel n’est clairement pas certain d’être toujours au PSG la saison prochaine. Qui faudrait-il alors nommer pour le remplacer ?

Depuis le retour de Leonardo au PSG, l’avenir de Thomas Tuchel s’est assombri. Alors que l’Allemand venait de signer une prolongation jusqu’en 2021, son sort est devenu plus qu’incertain. Pour lui, il était notamment question de briller en Ligue des Champions pour espérer sauver sa tête. Mais même ça aurait pu ne pas lui suffire. Et alors que le contexte actuel causé par le coronavirus pourrait permettre à Tuchel de finalement souffler un peu et espérer rester une saison de plus, il n’en serait finalement rien. En effet, comme cela est évoqué depuis de longues semaines, l’option Massimiliano Allegri est toujours d’actualité au PSG. Une tendance confirmée par Le 10 Sport. L’Italien pourrait alors être le prochain entraîneur parisien, un poste pour lequel d’autres candidats pourraient aussi plaire à la direction.

Et maintenant Marcelo Gallardo ?