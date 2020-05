Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un nouveau deal avec Raiola !

Publié le 27 mai 2020 à 18h45 par A.M.

En quête d'un latéral gauche, le PSG s'active actuellement pour recruter Alex Telles. Toutefois, cela n'empêche pas Leonardo de préparer l'avenir en s'intéressant à Riccardo Calafiori (18 ans) grand espoir de l'AS Roma.

L'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de recruter un nouveau latéral gauche. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo est en discussions très avancées avec le FC Porto pour le transfert d'Alex Telles bien que pour le moment, aucun accord n'ait été trouvé. Par conséquent, le directeur sportif du PSG continue de prospecter sur le marché et compte bien prépare l'avenir à ce poste en recrutant un joueur à très fort potentiel.

Leonardo s'intéresse à Riccardo Calafiori