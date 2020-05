Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est encore fait pour Alex Telles !

Publié le 27 mai 2020 à 16h45 par T.M.

A la recherche d’un successeur à Layvin Kurzawa, Leonardo semble donner sa priorité à l’arrivée d’Alex Telles. Toutefois, le latéral du FC Porto serait encore loin de poser ses valises au PSG.

Cet été, cela va bouger au sein de la défense du PSG. Devant pallier les départs en fin de contrat de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, Leonardo est à la recherche de nouveaux latéraux à droite et à gauche. Et pour venir remplacer le Français et épauler Juan Bernat, le choix pourrait notamment être porté sur Alex Telles, actuellement au FC Porto. Ces derniers jours, ce dossier a pris un peu plus de poids et ce mercredi, la presse portugaise annonçait même un accord entre les deux clubs pour le transfert de Telles. Une informations démentie par Le 10 Sport. Le joueur de Porto serait encore loin du PSG et cela se confirme bel et bien…

Un dossier pas encore réglé