Mercato - ASSE : Claude Puel regrette le départ de William Saliba !

Publié le 27 mai 2020 à 15h00 par Th.B.

Alors que l’ASSE avait déjà trouvé un accord pour le transfert de William Saliba l’été dernier, le défenseur des Verts va définitivement quitter les Verts pour rejoindre Arsenal à l’intersaison. Claude Puel a assuré que Saliba laissera un vide dans le Forez.

Contre un chèque de 29M€, Arsenal s’offrait les services du jeune William Saliba l’été dernier, alors âgé de 18 ans. Dans la foulée, les Gunners prêtaient l’international U20 français à l’ASSE qui allait donc rester une saison supplémentaire chez les Verts pour poursuivre sa progression. Durant cet exercice, Saliba a effectué douze apparitions en Ligue 1 pour deux titularisations en Ligue Europa. Une confirmation donc pour le défenseur central. Après le témoignage de Mathieu Debuchy au cours duquel l’ancien latéral d’Arsenal assurait que ça allait bien se passer pour Saliba, Claude Puel a rejoint le latéral droit de l’ASSE en assurant que William Saliba était « prêt » , mais qu'il va manquer au club stéphanois.

« Ce sera dur pour nous sans lui »