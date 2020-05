Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation à 90M€ sur le dossier Lautaro Martinez !

Foot - Mercato - Barcelone

Depuis plusieurs mois, Lautaro Martinez est la cible prioritaire du FC Barcelone. Alors que les négociations se poursuivent, l’état major catalan devra revoir son offre à la hausse auprès de l’Inter.

Le FC Barcelone tente tout avec Lautaro Martinez. Considéré comme la priorité numéro absolue du prochain mercato, le buteur argentin de l’Inter Milan voudrait lui aussi rejoindre la Catalogne. Barcelone plancherait d’ailleurs depuis plusieurs semaines sur une offre pour trouver à un accord avec les Italiens, mais ce dossier traine en longueur. La valeur élevée de Lautaro Martinez et la crise du Covid-19 ne font pas vraiment les affaires du Barça, d’autant que l’Inter se montre gourmand…

Le journaliste italien Nicolò Schira annonce que l’Inter Milan réclamerait pas moins de 90M€ en plus d’un joueur du FC Barcelone inclus dans la transaction pour envisager une vente de Lautaro Martinez. De son côté, le club catalan serait en train de préparer une seconde offre et serait même confiant dans ses chances de parvenir prochainement à un accord avec l’Inter. La suite au prochain épisode…

