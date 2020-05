Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie se précise pour Coutinho !

Publié le 26 mai 2020 à 20h00 par Th.B.

Annoncé du côté de Newcastle ces derniers temps, Philippe Coutinho devrait retourner à Barcelone à la fin de son prêt au Bayern Munich avant de repartir dans la foulée en l’Angleterre.

Depuis l’hiver 2018 et son transfert au FC Barcelone, Philippe Coutinho semble n’être qu’une pâle copie du joueur qu’il était à Liverpool. En effet, l’international brésilien ne fait plus les mêmes différences qu’en Angleterre que ce soit en Espagne ou en Allemagne où il a été prêté pour l’intégralité de la saison au Bayern Munich. Jugeant l’option d’achat fixée à 120M€ comme trop onéreuse en ces temps difficiles, le Bayern ne devrait pas conserver Coutinho sous ces conditions. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité qu’Arsenal rêvait de Coutinho, Mikel Arteta souhaitait en faire son maître à jouer la saison prochaine. Des discussions ont déjà débuté.

Pour Coutinho ce sera l’Angleterre, mais où ?

Cependant, d’après Nicolo Schira, Arsenal va devoir se frotter à Chelsea, toujours selon nos informations. En plus du club londonien, une bataille avec un futur nouveau riche va avoir lieu. En effet, Newcastle en pincerait également pour Coutinho et aurait initié les premiers contacts pour un transfert du Brésilien à l’intersaison. Arsenal, Chelsea et les Magpies vont se livrer une rude bataille pour Coutinho cet été.