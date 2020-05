Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à dégainer pour Thiago Silva ?

Publié le 27 mai 2020 à 11h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à fin juin, Thiago Silva semble se diriger vers un départ. Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait la ferme intention de lui transmettre une ultime offre de prolongation.

Au club depuis 2012, Thiago Silva est devenu un cadre incontournable du PSG, et ce dès son arrivée. Le capitaine parisien se rapproche cependant de la fin de l’aventure au sein du club de la capitale. En effet, son contrat expirera le 30 juin prochain, et pour le moment, rien ne laisserait présager une prolongation. À la mi-avril, Leonardo a démarché le clan Silva avec une offre, comme le10sport.com vous l’avait révélé. Néanmoins, le Brésilien a repoussé ladite proposition, ne la jugeant pas satisfaisante d’un point de vue financier notamment. Et alors que tout portait à croire que Thiago Silva quitterait le PSG dans les prochaines semaines, la réalité pourrait être tout autre.

Une nouvelle offre en préparation, mais…