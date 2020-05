Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme renfort à 60M€ sur le point d’être bouclé !

Publié le 27 mai 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Comme prévu, le PSG devrait prochainement boucler le recrutement définitif de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan, puisque Leonardo serait proche d’un accord total dans ce dossier.

Mauro Icardi vers le PSG, ça brûle ! Actuellement prêté au club francilien par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à 70M€, le buteur argentin a vécu une première saison assez convaincante avant l’arrêt brutal de la compétition. Pourtant, en raison des restrictions financières subies par le PSG avec la crise du Covid-19, Leonardo s’est retrouvé contraint ces derniers jours de renégocier à la baisse le montant de l’option d’achat d’Icardi avec l’Inter. Et le dénouement serait tout proche…

Icardi devrait signer au PSG pour 60M€