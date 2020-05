Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première recrue à 60M€ d'ores et déjà bouclée par Leonardo ?

Publié le 27 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Grande priorité de Leonardo, Mauro Icardi semble proche d'être définitivement transféré au PSG puisque les négociations avec l'Inter Milan auraient bien avancé.

L'été dernier, dans les dernières heures du mercato, Leonardo obtenait le prêt avec option d'achat de Mauro Icardi, dont la situation à l'Inter Milan devenait intenable. Bien conscient des tensions entre l'attaquant et son club, le directeur sportif du PSG en a profité pour négocier une option d'achat non obligatoire fixée à 70M€. Un montant qui apparaissait comme une belle affaire pour un buteur de 27 ans avec un tel rendement, mais la crise du Covid-19 a changé la donne, poussant Leonardo à tenter de négocier une ristourne avec l'Inter Milan.

Le PSG et l'Inter quasiment d'accord ?