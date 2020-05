Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rennes met des bâtons dans les roues d'Eyraud !

Publié le 27 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que M'Baye Niang a affiché ses velléités de départ, Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais n'a pas manqué de lui rappeler qu'il comptait sur lui. Une mauvais nouvelle pour l'OM.

« Après c'est clair que dans ma tête, j'ai mes envies et je les assume. Si demain je n'étais pas amené à partir, j'aurais plaisir à continuer au Stade Rennais. Les dirigeants connaissent aujourd'hui mes intentions, c'est de retrouver un grand club, sans dénigrer le Stade Rennais qui est un très bon club. C'est celui qui m'a permis de retrouver cette joie de jouer au football ». Dimanche soir, M'Baye Niang lâchait une petite bombe sur son avenir en annonçant qu'il souhaitait quitter le Stade Rennais. Une aubaine pour l'OM qui en a fait une priorité pou renforcer son secteur offensif. Toutefois, Julien Stéphan tient à rappeler qu'il ne comptait pas lâcher M'Baye Niang.

Stéphan répond à Niang