Mercato - OM : Cette terrible annonce pour le mercato...

Publié le 27 mai 2020 à 0h15 par A.M.

Alors que le FC Séville est intéressé par Maxime Lopez, le club andalou constate avec stupeur les difficultés rencontrées pour négocier actuellement avec l'OM. Une situation qui en dit long...

L'Olympique de Marseille peut souffler, André Villas-Boas va rester. Malgré tout, tous les problèmes du club phocéen ne sont pas réglés. Et pour cause depuis le départ d'Andoni Zubizarreta il y a plus de dix jours, l'OM n'a toujours pas de directeur sportif. Bien que Jacques-Henri Eyraud ait récemment annoncé une refonte de son organigramme avec l'arrivée attendue de deux nouveaux dirigeants, un « head of football » et un « head of business », pour le moment, il y a surtout un énorme vide au sein de la direction phocéenne. Et cela se fait particulièrement ressentir.

« Il n'y a personne à qui parler »