Mercato - Barcelone : Le clan Arthur en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 27 mai 2020 à 0h00 par La rédaction

Courtisé par la Juventus dans le cadre de l’échange avec Miralem Pjanic, le milieu international brésilien du FC Barcelone, Arthur Melo souhaite toutefois de tout cœur rester du côté de la Catalogne la saison prochaine.

Annoncé partant par certains médias italiens et espagnols, Arthur Melo ne voudrait en aucun cas quitter le FC Barcelone cet été pour rejoindre la Juventus. Pendant un temps annoncé comme étant potentiellement échangé avec Miralem Pjanic, qui aurait déjà donné son accord au Barça pour un transfert, le Brésilien a déjà clamé haut et fort son envie de s’imposer du côté du Barça la saison prochaine, lui qui est sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en 2024. Et cette tendance ne fait que se confirmer…

« Il n’a aucune intention de partir »