Mercato - Real Madrid : Gattuso prêt à inquiéter Zidane pour ce talent du LOSC ?

Publié le 26 mai 2020 à 23h30 par A.D.

Comme révélé par Le 10 Sport, le Real Madrid et Liverpool sont à la lutte pour Boubakary Soumaré. Le Napoli, qui serait en quête d'un éventuel successeur d'Allan, pourrait à son tour se mêler à cette bataille pour le milieu de terrain du LOSC.

Boubakary Soumaré pourrait-il être le digne successeur d'Allan ? Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le milieu de terrain du LOSC ne manque pas de prétendants. Selon nos informations du 28 avril, Liverpool est prêt à concurrencer le Real Madrid pour le recrutement de Boubakary Soumaré. Comme si cela ne suffisait pas, le Napoli pourrait également s'immiscer dans ce dossier.

Le Napoli également dans le coup pour Soumaré ?