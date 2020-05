Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vestiaire, McCourt… Ces révélations sur le choix de Villas-Boas de rester à l’OM !

Publié le 26 mai 2020 à 21h45 par T.M.

Après de plusieurs jours de doute, André Villas-Boas a finalement fait le choix de rester à l’OM, lui qui avait pourtant en tête un départ. Un retournement de situation qui s’expliquerait par différents facteurs.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, le doute s’était installé sur l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM. Ayant lié son destin à celui de l’Espagnol, l’entraîneur phocéen était donc pressenti sur le départ, lui qui aurait par ailleurs refusé une offre de prolongation de la direction marseillaise. De quoi faire craindre le pire aux supporters, mais finalement, on peut respirer à nouveau du côté de la Canebière. En effet, ce lundi soir, le feuilleton Villas-Boas a pris puisque ce dernier a fait le choix de finalement rester. « Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt (propriétaire du club) et Jacques-Henri Eyraud (président de l'OM), André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l’OM pour la saison prochaine », avait confirmé l’OM dans un communiqué.

Les joueurs de l’OM ont convaincu Villas-Boas