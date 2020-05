Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une offre de 30M€ pour un protégé de Puel ?

Publié le 26 mai 2020 à 23h45 par La rédaction

Révélation de la saison de l’AS Saint Étienne, Wesley Fofana accumulent les sollicitations et pourrait quitter le Forez cet été.

Dans une défense de l'ASSE où les cadres n’ont pas su répondre présent à l’image de Loïc Perrin, des jeunes produits de la formation stéphanoise ont eux sorti leur épingle du jeu. Certains se seraient même fait remarquer comme c’est le cas de Welsley Fofana. Agé de 19 ans, le défenseur stéphanois a su saisir sa chance lorsque Claude Puel a fait appel à lui. Le joueur a livré de très bonnes prestations qui ne seraient pas passées inaperçues. Certains clubs semblent déjà sous son charme et pourraient tenter de s’attacher ses services.

Leipzig prêt à mettre 30 M€ sur Fofana