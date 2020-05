Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : La concurrence s’organise pour Saïd Arab

Publié le 26 mai 2020 à 20h15 par La rédaction

Sur les tablettes de l’ASSE et en négociation très avancées avec les Verts, Saïd Arab (Red Star) dispose de plusieurs propositions, dont une en Angleterre.

A l’instar de Jean-Philippe Krasso (Epinal), Saïd Arab est un talent déniché par Claude Puel. Un joueur issu du monde amateur qui pourrait très vite l’élite, dans les semaines à venir. Libre de tout contrat, cet attaquant de 19 ans est tout proche de s’engager à l’ASSE. Mais depuis une semaine, diverses opportunités viennent perturber son choix.

Brentford est là…

Selon nos informations, Saïd Arab est en effet courtisé en France et à l’étranger. Deux écuries qui évolueront en Ligue 1 la saison prochaine lui font les yeux doux : Lorient et Strasbourg. Des challenges intéressants pour le joueur du Red Star, avec des perspectives de temps de jeu. Mais en Angleterre, plusieurs clubs pensent aussi à lui. L’intérêt de Brentford, pensionnaire de Championship, a notamment de quoi faire saliver. Au regard des destins de joueurs comme Neal Maupay et surtout Saïd Benrahma, qui sont passés par la deuxième division anglaise et qui ont cartonné (Benrahma est d’ailleurs toujours à Brentford, où il connaît une formidable réussite), Saïd Arab pourrait être tenté par une aventure anglaise. L’ASSE est prévenue et va devoir s’employer, même si le club forézien tient la corde à ce jour.