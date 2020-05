Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour James Rodriguez, Pérez va devoir prendre sur soi…

Publié le 26 mai 2020 à 16h00 par Th.B.

Toujours désireux de rejoindre l’Atletico Madrid pour évoluer sous la houlette de Diego Simeone, James Rodriguez serait prêt à baisser son salaire et à snober l’intérêt de Newcastle. Afin que cette opération puisse aboutir, les Colchoneros devraient proposer une offre particulière au Real Madrid.

Depuis quelques années, en atteste son prêt de deux saisons au Bayern Munich, James Rodriguez a perdu son statut d’antan au Real Madrid. Arrivé au club merengue à l’été 2014 après une Coupe du monde convaincante avec la Colombie, le milieu offensif a été trop irrégulier à Madrid. Et alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2021, le comité de direction madrilène prévoirait de le vendre cet été, Zinedine Zidane ne comptant plus sur lui. Néanmoins, avec la crise financière engendrée par le Covid-19, de nombreux clubs ne pourraient pas s’offrir le Colombien. Ce serait notamment le cas de l’Atletico Madrid. Pour parvenir à recruter James Rodriguez, le club rojiblanco va devoir batailler.

Un prêt avec option d’achat pour débloquer le feuilleton Rodriguez ?