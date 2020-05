Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau couac dans le dossier James Rodriguez ?

Publié le 22 mai 2020 à 23h00 par La rédaction

N'étant plus désiré par Zinedine Zidane, James Rodriguez pourrait tout de même rester au Real Madrid l’été prochain. Son salaire pourrait effectivement bloquer toutes transactions...

Si l’on en croit les informations de la majorité des médias, le prochain mercato du Real Madrid pourrait être synonyme de grand ménage. Plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le club merengue dans les prochaines semaines à commencer par James Rodriguez. Le milieu colombien verra son contrat prendre fin en juin 2021 et la Casa Blanca a tout intérêt à s’en séparer lors du prochain mercato pour ne pas le voir partir gratuitement l’année d’après. Annoncé à Newcastle, à Everton ou encore du côté de l’Atlético Madrid, James pourrait finalement rester au Real Madrid...

Un salaire trop élevé ?