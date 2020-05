Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani reçoit un message fort pour son avenir

Publié le 26 mai 2020 à 12h15 par Th.B.

Annoncé depuis quelques jours vers l’Inter Milan, Edinson Cavani serait le profil parfait pour évoluer aux côtés de Christian Eriksen et pourquoi pas avec Timo Werner selon le président du sponsor principal du club nerazzurri.

En fin de contrat cet été avec le PSG cet été, Edinson Cavani voit son aventure parisienne toucher arrivait à son terme. En effet, comme ESPN l’a révélé ces dernières heures, une prolongation ne serait pas dans les plans de la direction sportive. En outre, la proposition de l’Inter serait à l’étude au sein du clan Cavani. Un contrat de 3 ans aurait été transmis au meilleur buteur de l’histoire du PSG. Une figure forte de l’institution nerazzurri pousse pour témoigner de l'arrivée de Cavani en Lombardie à l’intersaison.

« Avec Cavani et Werner nous pourrions être bien plus forts qu’avec Lautaro et Icardi »