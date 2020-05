Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce n’est clairement pas gagné pour M’Baye Niang !

Publié le 26 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que M’Baye Niang a déjà clamé son intérêt pour l’OM, l’attaquant de Rennes n’aurait toutefois pas uniquement d’yeux pour le club phocéen.

Pour la saison prochaine, avec l’objectif de bien figurer en Ligue des Champions, l’OM souhaitait notamment se renforcer en attaque. Un objectif toutefois très compliqué avec les moyens réduits du club phocéen. Il n’empêche qu’une priorité aurait été établie : M’Baye Niang. Auteur d’une belle saison avec Rennes, le Sénégalais pourrait donc intégrer l’effectif d’André Villas-Boas et cela ne lui déplairait pas comme il l’a régulièrement fait savoir ces dernières semaines. Toutefois, grâce à ses performances, Niang pourrait recevoir d’autres sollicitations et certaines pourraient trouver grâce à ses yeux.

« Il y a d’autres clubs »