PSG - Qatar : Le départ est confirmé, «ils sont pressés»

Le PSG accélère sur son projet de nouveau stade, et Daniel Riolo confirme que les Qataris sont « pressés » d’avancer, le site de Ris-Orangis tenant la corde. Un investissement d’envergure qui mettrait fin aux rumeurs sur un possible retrait du Qatar, alors que la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi avait relancé les spéculations.

Cela fait maintenant de nombreux mois que le départ du PSG du mythique Parc des Princes est envisagé. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, avait d'ailleurs déclaré sur RMC : « Si on veut être compétitif avec les autres clubs européens, on est obligé d'avoir notre stade. » Si un rachat du Parc semble impossible, le PSG souhaite construire son futur stade, et vite si possible.

Le futur stade du PSG ?

Daniel Riolo révèle d'ailleurs dans l'After Foot que le PSG serait très pressé : « Aujourd’hui, les autres dossiers ont du retard simplement parce que les Qataris sont pressés, et le seul dossier qui répond à leur ambition, que ça se fasse vite, d’ici 2030, c’est celui de Ris-Orangis. Ils ont de l’avance parce qu’il y a quelques années, il y avait déjà un projet de stade de rugby là-bas. »

Fin de la rumeur sur la vente du PSG

Ce gros investissement du PSG et des Qataris dans la construction d'un stade viendrait définitivement mettre un terme aux dernières rumeurs affirmant que le Qatar souhaiterait se retirer de tous ses investissements réalisés en France, notamment au PSG et à BeIN SPORTS. Ces spéculations avaient émergé après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi pour complicité d’abus de pouvoir.