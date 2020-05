Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé, la clé du mercato du Barça ?

Publié le 26 mai 2020 à 5h00 par T.M.

A cause du coronavirus, le FC Barcelone se creuse actuellement les méninges pour pouvoir réaliser son mercato estival. Mais une grande partie du recrutement pourrait bien être sur les épaules d’Ousmane Dembélé. Explications.

Pour cet été, le FC Barcelone voyait les choses en grand, espérant notamment le retour de Neymar, tout en recrutant Lautaro Martinez pour régler la succession de Luis Suarez. Mais le coronavirus est passé par là et les caisses se sont vidées. Désormais, la priorité serait donné au buteur de l’Inter Milan tandis que le retour du joueur du PSG aurait pris du plomb dans l’aile. Dans le même temps, le Barça négocierait également avec la Juventus pour Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio. Mais faute d’argent, le club catalan souhaiterait procéder à des échanges ou bien inclure des joueurs dans les opérations avec les deux clubs italiens. Un rôle qui pourrait convenir à merveille à Ousmane Dembélé.

Dembélé pourrait débloquer certains dossiers !