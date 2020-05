Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane pour débloquer le dossier Haaland ?

Publié le 26 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le Real Madrid rêve d’aligner Erling Braut Haaland à la pointe de son attaque dans l’avenir, les Merengue pourraient bien avoir un gros atout dans ce dossier.

A 19 ans, Erling Braut Haaland est la nouvelle coqueluche du football mondial. En effet, cette saison, le Norvégien crève l’écran, affolant les statistiques avec Salzbourg et, depuis janvier, le Borussia Dortmund. Le protégé de Lucien Favre est même déjà annoncé comme la future référence au poste de buteur. De quoi faire saliver les plus grands clubs européen. S’il a dernièrement été question d’un intérêt du PSG, c’est le Real Madrid qui se montrerait le plus pressent pour s’offrir les services d’Haaland. Au sein de la Casa Blanca, on rêverait d’aligner Kylian Mbappé et le joueur du BVB à l’avenir. Reste maintenant à négocier avec le club de la Ruhr et trouver un terrain d’entente.

Un rôle pour Hakimi ?