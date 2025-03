«Dans le coma», l’intense émotion du RC Lens après le drame !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Will Still avait certainement la tête ailleurs ce samedi soir. Sa compagne a été prise en charge pour une encéphalite, une infection au cerveau. Après la victoire admirable de son équipe face à l'OM (0-1), l'entraîneur du RC Lens a donné des nouvelles rassurantes de sa femme, hospitalisée depuis deux semaines en Angleterre.

Le RC Lens a retrouvé le goût de la victoire. Après une performance inquiétante face au Havre lors de la précédente journée, le club nordiste est reparti avec les trois points de Marseille grâce à un but tardif de Neil El-Aynaoui. « C’est ma plus grosse émotion vu le contexte extra-sportif qu’il y a eu, c’est énorme » a reconnu Will Still après le coup de sifflet final. Il faut dire que le coach du RC Lens traverse une période délicate sur le plan personnel. Sa compagne Emma Saunders, journaliste pour Sky Sports, est hospitalisée en Angleterre depuis plusieurs jours.

Will Still face à une terrible épreuve

La jeune femme a été prise en charge pour une encéphalite infectieuse, une infection du cerveau, qui l'a placée dans le coma. Saunders avait déjà été traitée pour un cancer de la thyroïde en début de saison. Ce samedi, Will Still a donné des nouvelles de sa femme. « On se rend compte qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. Ma femme était dans un coma, il fallait être auprès d'elle et prendre soin d'elle. Le groupe a réagi admirablement bien. Ma femme est stable, elle va bien et on a pris trois points importants aujourd'hui, donc c'est bien » a-t-il déclaré.

« Je ne peux que remercier les mecs »

Mais le coach du RC Lens a reconnu qu’il était difficile de se consacrer au football à 100 % dans ces moments-là. « Comment rester professionnel dans ces moments-là ? Je suis payé pour faire ça, je me dis que c'est mon devoir. Quand je suis rentré samedi dernier je savais qu'elle était dans le meilleur endroit possible pour se soigner. Je lui ai demandé si je devais repartir et elle m'a dit oui. Je remercie mon staff et mes frères qui ont été là pour faire le travail quand je n’étais pas là. Voilà, les choses avancent petit à petit, ça va prendre le temps que ça prendra. Je ne peux que remercier les mecs » a lâché Still en conférence de presse et dans des propos rapportés par Ouest-France.