RC Lens : Il craque totalement et sort du silence !

Contre le FC Nantes ce week-end, M’Bala Nzola avait perdu ses nerfs en plein match, envoyant le ballon en direction de l’arbitre. Un geste qui lui avait valu un carton rouge et qui a contribué à la défaite des Sang-et-Or. L’attaquant lensois a toutefois fait son mea culpa et a présenté ses excuses.

Lors de la précédente journée de Ligue 1, le RC Lens s'est incliné sur la pelouse du FC Nantes (1-3). Une rencontre notamment marquée par l'exclusion de M'Bala Nzola, qui avait balancé le ballon sur l'arbitre. Quelques jours après ce match perdu, l'attaquant lensois a présenté ses excuses.

Nzola sort du silence !

« Je tenais à m’excuser suite à mon expulsion. Je suis conscient que mon comportement a pu donner une mauvaise image de moi, et ce n’était absolument pas mon intention », écrit-il dans un premier temps sur son compte Instagram avant de poursuivre.

«Je regrette profondément»

« Je regrette profondément mes actions et je comprends les conséquences qui en découlent. Je m’engage à apprendre de cette expérience et je vous assure que je ferai tout mon possible pour rectifier cette situation. Je tiens à vous remercier pour votre soutien sans faille, surtout dans ces moments difficiles », ajoute M’Bala Nzola.