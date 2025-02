RC Lens : La folle promesse en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur du RC Lens cette saison, Will Still s'est distingué ces derniers mois pour son indiscipline sur le banc de son club pendant les matches. Si son équipe continue de jouer plutôt dans la première moitié de tableau, il a déjà écopé de cinq cartons depuis le début et il est celui qui en a reçu le plus. Avant d'affronter Nantes dimanche, il a tenu à faire un petit mea culpa.

N'hésitant à exprimer ses remontrances envers l'arbitrage notamment, Will Still est l'entraîneur qui a reçu le plus de cartons cette saison en Ligue 1. L'ancien coach du Stade de Reims a promis qu'il allait ralentir la cadence pour éviter de nouvelles sanctions.

Mercato - Officiel : Le RC Lens annonce un transfert de dernière minute

➡️ https://t.co/2L4fNCtFSh pic.twitter.com/cyvZTeSvhf — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 17, 2025

Will Still fait une promesse

Invité à s'exprimer en conférence de presse ce vendredi, Will Still s'est lancé un petit défi pour se motiver à éviter de prendre d'autres cartons. « Je dois arrêter d'en prendre beaucoup. Vous avez sorti de jolies statistiques cette semaine sur le sujet. J'ai convenu que si je prends un autre carton, je reverse mes primes au groupe. Et si ça continue, je verrai pour les reverser à l'association du club (Racing Coeur de Lens). Il faut arrêter d'en prendre et je dois montrer l'exemple même si certains ne sont pas justifiés. Il faut grandir et montrer plus de maturité. Arrêter de prendre des cartons, arrêter de faire des fautes à 50 mètres du but. On doit grandir et apprendre, cela fait partie des nombreux chantiers que l'on a » explique-t-il.

Will Still dans le viseur ?

Avec 4 cartons jaunes et un rouge reçus cette saison, Will Still a déjà subi la loi de plusieurs arbitres cette saison. « Si je suis plus ciblé que d'autres ? Je ne sais pas, c'est aux arbitres qu'il faut poser cette question » conclut-il. Dimanche, le RC Lens essaiera de retrouver le chemin de la victoire pour espérer rester au contact des places européennes.