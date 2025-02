Star Academy : Le RC Lens lui réalise son rêve !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 16 février dernier, le RC Lens accueillait Strasbourg en Ligue 1. Une rencontre perdue au final (0-2) par les Sang et Or. Mais en marge de ce match, on a pu assister à une scène inattendue. Gagnante de la Star Academy, Marine a changé Les Corons à la mi-temps. Un moment qui restera gravé dans sa mémoire.

La dernière saison de Star Academy s'est terminée il y a quelques semaines maintenant et alors que la finale opposait Marine à Ebony, c'est la première qui l'a emporté. Depuis, la chanteuse originaire du Nord de la France est sur un petit nuage et vit un rêve éveillé. Ça a d'ailleurs été le cas pour elle dernièrement grâce au RC Lens.

« C'est énorme »

A la mi-temps de la rencontre de Ligue 1 entre le RC Lens et Strasbourg à Bollaert, Marine a pu chanter Les Corons. Un moment magique comme elle a pu le raconter pour La Quotidienne de TF1 : « Oh my God ! Un vrai rêve ! Ah oui, non c’est hyper grand ! C’est énorme, je ne me rendais pas compte que c’était aussi grand que ça quand j’étais dans le public ».

Une communion qui traverse les générations 🗣️



D'une même voix, Bollaert-Delelis et l'artiste artésienne Marine ont entonné 𝐿𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑠 à la mi-temps de #RCLRCSA. Un hommage vibrant à Pierre Bachelet, disparu il y a 20 ans. ❤️💛 pic.twitter.com/gSUU7jsll8 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 17, 2025

Le RC Lens à la lutte pour l'Europe

Cette présence de Marine n'aura finalement pas porté chance au RC Lens. Face à Strasbourg, les Sang et Or s'étaient alors inclinés (0-2). Au classement, après 22 journées de Ligue 1, les joueurs de Will Still occupent la 8ème et sont toujours à la lutte pour les places européennes, eux qui s'apprêtent à affronter le FC Nantes ce week-end.