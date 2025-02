Mercato - Officiel : Le RC Lens annonce un transfert de dernière minute

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, le RC Lens a officialisé le départ de David Pereira Da Costa. Comme l'avaient annoncé plusieurs médias, le joueur s'est engagé pour trois saisons avec Portland (MLS). Grâce à cette opération, le club nordiste récupère un chèque compris entre 7 et 8M€. Aux Etats-Unis, il retrouvera des stars du ballon rond comme Olivier Giroud ou encore Lionel Messi.

Après Brice Samba (Stade Rennais), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Kevin Danso (Tottenham) et Przemysław Frankowski (Galatasaray), le RC Lens a annoncé un nouveau départ ce lundi. Formé au sein du club sang et or, David Pereira Da Costa va poursuivre sa carrière en MLS. Le joueur s’est engagé jusqu’en 2028 avec Portland. Directeur général des Timberts, Ned Grabavoy a partagé sa joie.

Portland partage sa joie

« Nous sommes ravis d’ajouter un joueur avec le talent et le pedigree de David. Il a déjà montré ses qualités à un niveau très compétitif, à la fois en Ligue 1 et dans les compétitions européennes. Cet engagement en dit long sur l’ambition de David de quitter le club dans lequel il a grandi pour assumer un rôle encore plus important ici avec les Portland Timbers. David est un joueur intelligent qui peut avoir un impact sur le jeu avec ou sans ballon. Il vient d’avoir 24 ans et, avec de la régularité et de la confiance, David a encore le potentiel de progresser en tant que joueur. Notre staff est ravi de commencer à l’intégrer dans notre groupe et nous avons hâte de le voir bientôt dans un maillot des Portland Timbers » a confié le responsable aux médias officiels.

« Il va s'intégrer parfaitement »

Le coach de Portland s’est également exprimé sur la venue de David Pereira Da Costa. « Nous sommes vraiment ravis de la signature de David. Nous l'observons depuis longtemps, c'est un joueur de talent. Il est jeune, rapide et a un énorme potentiel. Il va s'intégrer parfaitement au système et au style de jeu que nous voulons adopter à Portland » a déclaré Phil Neville.