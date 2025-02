Mercato : Il est dans l’avion, transfert de dernière minute au RC Lens !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Will Still va perdre gros. Ce lundi, Przemyslaw Frankowski a été autorisé par son club à se rendre en Turquie pour s'engager avec Galatasaray. Le milieu de terrain polonais va permettre au RC Lens de récupérer un chèque de 10M€, sans bonus. Sous réserve de la visite médicale, il devrait s'engager pour deux-trois saisons avec le club stambouliote.

« Franky ne partira pas ». Après la rencontre face à l'OGC Nice, Will Still était clair en ce qui concerne l’avenir de Przemyslaw Frankowski. Mais le RC Lens ne pouvait refuser l’offre transmise par Galatasaray. Comme indiqué par L’Equipe, le club nordiste a accepté un chèque de 10M€ sans bonus. Le milieu de terrain polonais a pris l’avion pour passer sa visite médicale et s’engager pour deux ou trois saisons avec la formation stambouliote, qui, plus tôt, dans la journée, avait annoncé des négociations.

Galatasaray avait vendu la mèche

« Des négociations officielles ont commencé avec le joueur et son club RC Lens concernant le transfert temporaire du footballeur professionnel Przemysław Adam Frankowski » avait confié Galatasaray.

Nouveau départ majeur au RC Lens

En l’espace de quelques heures, la formation stambouliote est parvenue à faire céder le RC Lens, qui après Brice Samba, Kévin Danso et Abdukodir Khusanov, dit adieu à un nouveau cadre.