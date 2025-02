Mercato : Transfert de dernière minute, le RC Lens répond cash

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes en France, le RC Lens pourrait voir encore un joueur partir dans les prochaines heures. En effet, Przemyslaw Frankowski est ciblé par le Galatasaray qui est même passé à l'attaque pour le Polonais. En Turquie, le mercato ne s'arrête que le 11 février, ce qui laisse le temps de boucler l'affaire. Mais après la défaite du club samedi, Will Still a tenu à s'expliquer.

En recevant une offre de 7M€ pour Frankowski, le RC Lens peut encore boucler un nouveau transfert. Ces dernières semaines, le club a vu pas mal de joueurs partir pour renflouer ses caisses mais a priori, il n'est pas question d'assister à un nouveau départ pour le moment. Pourtant l'absence de Przemyslaw Frankowski face à Nice a suscité beaucoup d'interrogations, de quoi permettre une mise au point de l'entraîneur.

Un tournant inattendu pour le RC Lens ? 🚨 Les rumeurs de transfert continuent de secouer le club malgré la fermeture du mercato en France.

Will Still met les choses au clair

Invité à s'exprimer sur le cas du milieu de terrain polonais en conférence de presse après la défaite de son équipe, Will Still a été plutôt clair sur les intentions du RC Lens et la raison de son absence. « Il devait jouer, mais il n’était pas en état, mentalement pour se déplacer, ni jouer. Mais Franky ne partira pas » affirme-t-il.

Le RC Lens très actif sur le mercato

Après les départs d'Abdukodir Khusanov, de Kevin Danso ou encore de Brice Samba cet hiver, le RC Lens a pu récupérer beaucoup d'argent dernièrement. Le club était en danger et devait absolument renflouer ses caisses. Mais inutile de se presser avec un nouveau transfert et Przemyslaw Frankowski ne devrait donc pas bouger pour le moment.