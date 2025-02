Mercato - PSG : L’offre «colossale» que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Le mercato hivernal étant désormais fermé, le PSG se focaliserait sur son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale ne serait pas contre recruter un nouvel attaquant après Khvicha Kvaratskhelia et penserait ainsi à Luis Diaz. Une offre susceptible de surprendre tout le monde devrait néanmoins tomber pour le joueur de Liverpool.

Le mercato hivernal s’est annoncé plutôt mouvementé au PSG, surtout dans le sens des départs. Au niveau des arrivées, le club de la capitale s’est seulement contenté de celle de Khvicha Kvaratskhelia. Les dirigeants parisiens se pencheraient désormais sur leur recrutement pour l’été prochain. Les Rouge-et-Bleu ne seraient notamment pas contre le transfert d’un nouvel attaquant.

Un transfert surprise relance la concurrence à Paris ! Que va changer l'arrivée de Kvaratskhelia pour Barcola ? ⚽️

Le PSG garde encore un oeil sur Luis Diaz

Et dans cette optique, le PSG continuerait de garder un œil sur Luis Diaz. Également convoité par l’AC Milan, le FC Barcelone et Manchester City, l’international colombien pourrait quitter Liverpool à l’issue de la saison. Les champions de France devraient toutefois compter un prétendant de plus sur le dossier.

Chelsea va passer à l'action

En effet, Chelsea serait aussi intéressé par les services de Luis Diaz. Bien qu’ils souhaiteraient recruter un profil plus jeune, les Blues tenteraient malgré tout leur chance pour l’ailier de 28 ans. D’après les information d’Antena 2, le club londonien devrait même faire une offre « colossale » pour Luis Diaz, chose à laquelle Liverpool ne s’attendait pas vraiment. Le PSG est prévenu.