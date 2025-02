RC Lens : Le transfert que personne n'a vu venir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le mercato hivernal en France a fermé ses portes lundi soir, il reste ouvert dans certains pays, notamment en Turquie. Les clubs français ne sont pas donc pas à l'abri de quelques opérations de dernière minute. L'une d'elles pourrait concerner le RC Lens. Alors que le club nordiste s'est séparé de Brice Samba en janvier, un autre cadre serait sollicité.

Après Brice Samba, le RC Lens n’est pas à l’abri de perdre un autre de ses cadres cet hiver. Comme indiqué par Foot Mercato ce vendredi, le club nordiste a reçu une offre de Galatasaray pour Przemysław Frankowski. Le montant de l’offre n’a pas filtré. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle a été refusée par le RC Lens, qui ne veut pas se séparer de son défenseur polonais en cours de saison.

Le RC Lens est déterminé

Étant donné que le marché turc ferme ses portes le 11 au soir, il n’est pas impossible que Galatasaray revienne à la charge dans ce dossier. Comme indiqué par le média, la détermination du club stambouliote est forte, tout comme la volonté du RC Lens de conserver Frankowski, qui depuis plus de trois, a pris une place prépondérante dans le groupe.

Une mauvaise surprise pour Will Still

Le RC Lens ne compte rien lâcher dans ce dossier, qui compte aussi pour Will Still. Il y a quelques jours, le coach nordiste avait évoqué son soulagement après la fin du mercato en France. « Je suis très content que ce soit terminé. Cela n’a pas été le mois le plus calme ou facile à vivre. Il y a eu un rééquilibrage qui était non négligeable. Les finances vont mieux. Les départs ont aidé à ce niveau. Et on a gardé un groupe équilibré et compétitif, avec des profils différents, en misant sur des jeunes joueurs au potentiel à faire grandir » avait déclaré le technicien. Il était loin d'imaginer une offensive sur Frankowski.