Mercato - RC Lens : Un transfert plombé par le grand rival !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir cédé Brice Samba au Stade Rennais, le RC Lens l’a remplacé par Mathew Ryan, mais avait dans un premier temps jeté son dévolu sur Jean Butez. Ce dernier a finalement pris la direction de Côme et a expliqué pourquoi il n’avait pas rejoint les Sang et Or, notamment en raison du fait qu’il soit né et formé à Lille.

Brice Samba ayant été transféré au Stade Rennais, le RC Lens a dû recruter un nouveau gardien titulaire cet hiver. En ce sens, c’est Mathew Ryan qui est arrivé en provenance de l’AS Rome, après l’échec du dossier Pau Lopez. Jean Butez était lui aussi proche de s’engager avec les Sang et Or, mais le portier âgé de 29 ans a finalement quitté le Royal Antwerp pour s’engager avec Côme.

Un nouveau talent débarque à Lens ! Une signature inattendue qui va secouer le mercato ! 🚨

➡️ https://t.co/yghXl5clhc pic.twitter.com/VQNwiCiEsj — le10sport (@le10sport) February 3, 2025

« En tant que Lillois, déjà, il y a cette rivalité avec Lens… »

Dans le podcast After Italie de RMC, Jean Butez est revenu sur son choix et a expliqué pourquoi il a dit non au RC Lens : « Il y a eu un épisode avec Lens. Il y a eu des bonnes discussions. Les deux projets se valaient. En tant que Lillois, déjà, il y a cette rivalité avec Lens… Et j’avais aussi envie de voir autre chose que ma région natale. Je suis aujourd’hui le plus heureux d’être à Côme. »

« Je découvre de nouvelles parties du football, c’est un régal de pouvoir progresser comme ça »

« Je suis complètement acteur et impliqué dans le jeu, c’est une évolution très importante », a ajouté Jean Butez à propos de son arrivée à Côme, où il évolue sous les ordres de Cesc Fabregas. « Fabregas, c’est une pointure en termes de détail. Je découvre de nouvelles parties du football, c’est un régal de pouvoir progresser comme ça. (…) C’est ultra stimulant. Je dois prendre des infos de toute part, savoir quel joueur va être libéré par le pressing de l’adversaire… Il faut toujours anticiper ce qui va se passer après la première passe. »