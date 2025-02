Verratti : Le coup de génie du PSG à 70M€ !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’aura été orphelin d’un milieu de terrain défensif et créateur tel que Marco Verratti que l’espace d’une saison. C’est en effet le ressenti partagé par Gianluigi Donnarumma pendant Viva El Futbol cette semaine. Le gardien du PSG n’a pas caché que Joao Neves, recruté pour 70M€, est tout bonnement son successeur en lieu et place dans l’entrejeu parisien.

Le Trophée des champions 2025 a eu une saveur particulière pour Marquinhos. Non pas seulement parce qu’il s’est déroulé au Qatar ou qu’il était le premier titre de la saison 2024/2025 du PSG, mais sur le plan personnel, c’est la 31ème coupe célébrée par le capitaine du Paris Saint-Germain, faisant de lui le seul et unique joueur le plus titré de l’histoire du club de la capitale devant les 30 trophées collectifs de Marco Verratti raflés pendant sa décennie au PSG.

Pour la modique somme de 12M€, Marco Verratti quittait la Serie B et Pescara en juillet 2012 pour le PSG. Une excellente affaire pour le pensionnaire de Ligue 1 une année après être passé sous pavillon qatarien puisque le milieu de terrain italien est resté pendant onze saisons.

Longtemps considéré comme étant injouable lorsqu’il avait le ballon dans les pieds, Verratti a laissé un vide dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain à son départ en 2023 comblé un an plus tard par Joao Neves du point de vue de Gianluigi Donnarumma. « Tu sais à qui il me fait penser ? Il me rappelle un peu Marco Verratti. De par sa manière de venir chercher le ballon, il n'a pas peur de le demander. Comme Marco, il arrive à se retourner et tu n'arrives jamais à lui prendre le ballon ».

Pendant l’émission Viva El Futbol, ses propos ayant entre autres été relayés par CulturePSG, le gardien du Paris Saint-Germain a félicité l’inspiration à 70M€ sur le marché des transferts pour permettre de s’attacher les services de la pépite formée au Benfica Lisbonne en août 2024. « Pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs, mais il peut encore devenir un joueur d'une catégorie supérieure. Tu as raison, il est très fort. Et quelle personnalité ! ». Joao Neves est donc, du point de vue de Gianluigi Donnarumma, le digne successeur de Marco Verratti au PSG.