Mercato : Coup de théâtre au RC Lens !

Alors que Brice Samba est attendu au Stade Rennais, le RC Lens part en quête d’un nouveau portier pour cette seconde partie de saison. Jean Butez apparaissait comme la priorité du club nordiste, qui a finalement revu sa position. Selon RMC, le portier du Royal Antwerp ne viendra pas rejoindre l’effectif de Will Still.

C’est désormais acté, Brice Samba va quitter le RC Lens en ce mois de janvier. Présent face à la presse ce vendredi, Will Still a confirmé l’information à deux jours du match contre Toulouse. « J'ai appris que Brice voulait quitter le club pendant les vacances, qu'il avait reçu une offre. Comment je le vis? C'est forcément embêtant, parce que c'est le capitaine du club, un très, très bon gardien. Mais à partir du moment où son choix est fait, il n'y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là, ce n'est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire, donc au final ce n'est pas si compliqué que ça », a indiqué l’entraîneur lensois.

Jean Butez ne viendra pas

Un gardien est désormais attendu dans le nord de la France pour remplacer Brice Samba. « Il y a forcément un processus de recrutement en place, Brice va être remplacé », a révélé Will Still. Jusqu’à présent, Jean Butez, l'actuel gardien du Royal Antwerp, était pressenti pour débarquer, mais contre toute attente, le dossier aurait capoté.

Le RC Lens change d’avis

Alors que le recrutement de Jean Butez semblait inéluctable, dans le cadre d’un transfert avoisinant les 3M€, le RC Lens aurait finalement revu sa position d’après RMC. Après réflexion, la direction aurait en effet jugé la transaction trop onéreuse, tout en ayant des doutes sur l’état de forme du natif de Lille, qui a une fragilité à une main.