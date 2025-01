Mercato : «Un des meilleurs du monde», le RC Lens acte une immense perte  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Seko Fofana, Rennes serait sur le point d’enregistrer sa deuxième recrue de l’hiver. C’est Brice Samba qui est ainsi en passe de rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli. Rien n’est encore officiel concernant le transfert du gardien du RC Lens, mais ça serait comme si. En effet, dans le vestiaire des Sang et Or, on acte déjà le départ de Samba.

Rennes a démarré fort le mercato hivernal avec la signature de Seko Fofana et ce n’est pas fini en Bretagne. En effet, désormais, c’est Brice Samba qui est attendu pour rejoindre le groupe rennais. Gardien du RC Lens, l’international français va donc poursuivre sa carrière à l’ouest, quittant ainsi le nord de la France. Si le transfert de Samba n’est pas encore officiel, Angelo Fulgini a quelque peu vendu la mèche ce vendredi en conférence de presse.

« C'est une grosse perte, un des meilleurs gardiens du monde »

Futur ex-coéquipier de Brice Samba au RC Lens, Angelo Fulgini s’est exprimé sur le départ de ce dernier vers Rennes. Face aux journalistes, il a alors reconnu : « On sait que la période de mercato est faite de départs et d'arrivées. On le sait pour Brice, c'est une grosse perte, un des meilleurs gardiens du monde, notre capitaine mais on fait confiance au club. Koffi montre des qualités, à nous de se faire confiance ».

« A nous de faire le deuil entre guillemets et continuer de travailler »

Le RC Lens s’apprête donc à perdre très gros avec ce départ de Brice Samba pour Rennes. Angelo Fulgini a d’ailleurs ajouté concernant le gardien international français : « Ce sont des choix propres à Brice. On est assez mature pour accepter ces choses là. A nous de faire le deuil entre guillemets et continuer de travailler. Oui, on perd un super joueur, mais il faut faire confiance aux joueurs qu'on a ici. On était surpris, personne ne s'y attendait. Je l'ai appris sur les réseaux. Ça fait partie du football, on va continuer de travailler pour réussir notre 2e partie de saison ».