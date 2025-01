Mercato - PSG : Une offre est partie pour l’héritier de Mbappé !

Pierrick Levallet

Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale serait notamment toujours intéressé par les services de Marcus Rashford. Manchester United viendrait d’ailleurs de recevoir une offre pour la star de 27 ans.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais il a également laissé un gros vide derrière lui au PSG, qui n’a pas encore été comblé. Le10Sport.com vous a pourtant révélé en exclusivité il y a plusieurs mois que les Rouge-et-Bleu ciblaient principalement un nouvel ailier gauche pour remplacer la star de 26 ans.

Le PSG pourrait surprendre avec un coup double ! Kolo Muani en route pour la Juventus ? 🔥

➡️ https://t.co/x1uc55WPoJ pic.twitter.com/InvOl5bc8I — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 6, 2025

Le PSG en pince toujours pour Rashford

Le PSG n’aurait donc pas abandonné sa quête et scruterait toujours le mercato à la recherche du successeur de Kylian Mbappé. Le pensionnaire de la Ligue 1 serait notamment encore intéressé par les services de Marcus Rashford. En 2021, le Times avait indiqué que les dirigeants parisiens le convoitaient déjà pour remplacer le champion du monde 2018, avant qu’il ne prolonge son contrat au PSG en mai 2022.

Manchester United a reçu une offre !

4 ans plus tard, le PSG serait encore sur le coup. Manchester United voudrait d’ailleurs se débarrasser de Marcus Rashford, qui n’entre pas dans les plans de Ruben Amorim, dès cet hiver. Et comme le rapporte TMW, les Red Devils auraient récemment reçu une offre pour le transfert de l’attaquant de 27 ans. Reste maintenant à savoir de qui elle provient, et si elle sera suffisamment alléchante pour convaincre le club mancunien. À suivre...