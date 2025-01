Kolo Muani : Transfert avorté, le PSG en profite !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani (26 ans) est prié d'aller voir ailleurs. Il n'y a qu'à se focaliser sur la gestion sportive signée Luis Enrique à son égard. L'international français est envoyé du côté de l'Angleterre et de Manchester United comme ce fut le cas avant son transfert au PSG à l'été 2023. Une opération qui avait échoué pour pas grand chose. Explications.

Manchester United a pris la décision de s'attacher les services d'un crack danois âgé à l'époque seulement de 20 ans qui avait conquis les Red Devils grâce à ses performances à l'Atalanta. Le 5 août 2023, Rasmus Hojlund signait à Manchester United. Un peu plus de trois semaines plus tard, Randal Kolo Muani était recruté par le PSG dans la dernière ligne droite du mercato estival.

Manchester United était à deux doigts de recruter Kolo Muani en 2023 !

Cependant, l'histoire aurait pu être bien différente. The Athletic confie ce lundi soir que le Paris Saint-Germain aurait pu ne jamais mettre la main sur Randal Kolo Muani. La cause ? L'intérêt très important de Manchester United pour son transfert. L'ex-coach des Red Devils, Erik Ten Hag, allait se laisser tenter par Kolo Muani, alors âgé de 24 ans. Néanmoins, le média britannique assure que le club de Premier League a finalement fait le choix de miser sur un profil plus jeune et moins cher (80M€ pour Hojlund).

Une seconde chance pour Manchester United avec Kolo Muani

Pour rappel, Randal Kolo Muani avait coûté, environ, 90M€ au PSG. L'indemnité du transfert pourrait avoir refroidi le comité directeur des Red Devils, mais l'international français était en finale avec Rasmus Hojlund pour un transfert à Manchester United. D'ailleurs, comme le déclare The Athletic ce lundi, les Red Devils reviennent à la charge pour Kolo Muani avec l'intention de le recruter en prêt.