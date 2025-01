Incroyable, le Real Madrid recale une star... à 0€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S'il est annoncé sur la piste de Trent Alexander-Arnold depuis plusieurs semaines, le Real Madrid se serait vu proposer une autre star de Liverpool. En effet, les agents de Virgil Van Dijk auraient contacté les dirigeants de la Casa Blanca dans l’optique d’une arrivée libre la saison prochaine, ce que les Merengue auraient refusé.

Après avoir attiré Kylian Mbappé libre en provenance du PSG l’été dernier, le Real Madrid ambitionne de réaliser d’autres coups similaires à l’avenir. Ce qui pourrait arriver avec Alphonso Davies (24 ans, Bayern Munich) et surtout Trent Alexander-Arnold, que les Merengue auraient même essayé de recruter dès cet hiver. Mais en plus du latéral droit âgé de 26 ans, un autre titulaire de Liverpool aurait été proposé au Real Madrid.

Le Real Madrid a dit non à Van Dijk

D’après les informations de Relevo, les agents de Virgil Van Dijk (33 ans) auraient contacté les dirigeants madrilènes pour leur faire part du souhait de leur joueur de rejoindre la Casa Blanca à la fin de son contrat avec les Reds, en juin 2025. Un secteur dans lequel le Real Madrid a des manques, en raison des graves blessures au genou de David Alaba et Eder Militao. Mais la proposition aurait été refusée par les Merengue, notamment en raison de son âge, préférant se pencher sur d’autres profils. Virgil Van Dijk devrait quant à lui finalement prolonger son contrat avec Liverpool.

Alaba de plus en plus proche d’un retour

D'autant plus que le Real Madrid pourra très bientôt compter sur David Alaba. Absent depuis décembre 2023, le défenseur âgé de 32 ans est sur le point de faire son retour sur les terrains. « Nous avons maintenant un effectif plus complet, plus de rotations. Quand Alaba reviendra, nous aurons l'occasion de faire tourner un peu plus l'arrière-garde, qui est le poste où nous avons le plus souffert. La semaine prochaine, il commencera à jouer des matchs. C'est très proche. À partir du 20... », a indiqué Carlo Ancelotti.