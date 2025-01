Mbappé : Le Real Madrid fait le coup de l'année ?

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, Kylian Mbappé y a déposé ses valises en tant que champion du monde, capitaine de l'équipe de France et meilleur buteur de l'histoire du PSG. Rien que ça. Toutefois, s'acclimater à un club de la stature du Real Madrid prend du temps, d'autant plus que les attentes placées en Mbappé sont décuplées. David Villa a fait un point sur ses premiers pas merengue tout en soulignant l'importance de sa venue pour le football espagnol.

Kylian Mbappé a tout changé cet été. Après sept saisons passées au PSG et sa formation effectuée à l'AS Monaco, le champion du monde tricolore a fait le grand saut en signant au Real Madrid, sa première expérience à l'étranger. Un saut dans le vide que lui et sa famille avaient refusé de faire en décembre 2012 au terme de tests suffisament concluants du point de vue du Real Madrid pour offrir à Mbappé une place dans son centre de formation.

«Ce n'est pas facile de se faire dire qu'il faut marquer quatre buts par match»

Finalement, Kylian Mbappé était resté en France afin d'y faire ses classes et de devenir l'un des tout meilleurs. Mission accomplie, l'occasion pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG de s'en aller vivre son rêve : arborer la tunique du Real Madrid. Aux yeux de David Villa, ex-joueur du FC Barcelone et de l'Atletico de Madrid, l'acclimatation de Mbappé est une phase tout à fait normale.

« Je pense qu'il est encore dans le processus d'adaptation qui est si nécessaire. Changement d'équipe, changement de championnat, changement de pays, changement de tout. Mbappé, même s'il joue comme attaquant, je ne pense pas qu'il soit un attaquant comme je l'étais. Il a beaucoup plus de qualités que moi, mais ce n'est pas facile de se faire dire qu'il faut marquer quatre buts par match ».

«Mais c'est une grande nouvelle pour Madrid et la Liga d'avoir Mbappé»

En interview pour AS, David Villa n'a clairement pas manqué de faire savoir que la présence d'un joueur comme Kylian Mbappé au Real Madrid ne peut être que bénéfique pour le championnat espagnol et son image dans le monde. « Est-ce qu'il échoue ? Et bien, qui n'y arrive pas ? Mais il a marqué un bon nombre de buts. Je ne suis pas celui qui parle le plus volontiers du Real Madrid, mais c'est une grande nouvelle pour Madrid et la Liga d'avoir Mbappé ».