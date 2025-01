Des clashs à l'OM ? L'annonce qui va faire des déçus

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Elye Wahi partait avec le statut de numéro 1 à l'OM comme attaquant de pointe, c'est aujourd'hui Neal Maupay qui a la confiance de Roberto De Zerbi. Les deux buteurs bataillent donc pour une place de titulaire en tant que 9. De quoi plomber la relation entre les deux ? Maupay a pris la parole concernant son entente avec Wahi.

Recruté pour 25M€ cet été, Elye Wahi était très attendu à l'OM. Le fait est que pour ses premiers mois, l'ancien du RC Lens a déçu. Neal Maupay en a alors profité pour gagner la confiance de Roberto De Zerbi et le poste de titulaire à la pointe de l'attaque. Aujourd'hui, l'avantage est donc à Maupay, mais ce n'est pas pour autant que ce serait la guerre avec Wahi.

« Je vais peut-être vous décevoir... »

En concurrence à l'OM, Neal Maupay et Elye Wahi s'entendent néanmoins très bien. C'est ce qu'a expliqué le premier au micro de DAZN. En effet, Maupay a fait savoir : « Avec Elye, je vais peut-être vous décevoir mais on s’entend super bien, je suis content pour lui, pour son but, il travaille dur, il a un énorme potentiel, ça va lui faire du bien ».

« Il faut de la concurrence »

« On a des grands objectifs, il faut de la concurrence, quand je fais des bons matches, il sait qu’il doit les faire et inversement. En ce moment, c’est moi qui débute les matches mais je suis passé par là et je le ferai encore. C’est important pour tout le monde », a ensuite poursuivi Maupay.