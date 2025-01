Mercato : Le PSG bloqué à cause d'un gros salaire ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. En effet, l'attaquant français de 26 ans serait poussé vers la sortie par sa direction. Emballée par l'idée de recruter Randal Kolo Muani, la Juventus serait refroidie par son salaire XXL.

Lors de l'été 2023, le PSG a déboursé environ 90M€ pour arracher Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le club parisien, l'attaquant de 26 ans pourrait déjà changer d'air.

Kolo Muani est le plan B de la Juve après Zirkzee

Alors que Luis Enrique ne compte plus sur lui, Randal Kolo Muani serait sur la liste des transferts du PSG. Le mercato hivernal ayant ouvert ses portes le 1er janvier, le numéro 23 parisien pourrait rebondir du côté de la Juventus.

Selon les informations de TMW, Randal Kolo Muani serait le plan B de la Juventus en attaque, après Joshua Zirkzee (Manchester United). En effet, la Vieille Dame serait prête à profiter de la situation du Français au PSG pour finaliser sa signature avant la fin du mois de janvier. Comme l'a indiqué le média transalpin, Randal Kolo Muani peut être recruté en prêt, et ce, parce qu'il n'est plus utilisé par Luis Enrique. Toutefois, la Juve serait bloquée par le salaire XXL du joueur. Pour rappel, Randal Kolo Muani percevrait environ 8M€ nets par an au PSG.